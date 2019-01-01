الدفاع التركية: تحييد 64 مسلحا في «عملية المخلب» شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع حصيلة عناصر حزب العمال الكردستاني ، التي تم تحييدها خلال عملية المخلب العسكرية إلى 64، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان على حساب وزارة الدفاع التركية على موقع "تويتر" أمس السبت، حول العمليات العسكرية المستمرة شمالي العراق.

أشار البيان، إلى العثور على 3 جثث لعناصر الحزب في إحدى المغارات، لترتفع بذلك حصيلة عناصر الحزب التي تم تحييدها إلى 64.

وفي 27 مايو الماضي أطلقت القوات التركية "عملية المخلب"، بمنطقة "هاكورك"، شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.