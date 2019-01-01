سلطات جزيرة سردينيا في إيطاليا تكافح حريق غابات عقب إخلاء منتجع ساحلي

يكافح رجال الإطفاء في جزيرة سردينيا الإيطالية حريق غابات هائل، اليوم الأحد، والذي كان قد تطلب إخلاء منتجع ساحلي في اليوم السابق.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بأن الأمر تطلب إجلاء رواد الشاطئ وسكان نحو 20 منزلا خاصا والمقيمين في فندق وفي موقعين للتخييم في وسط ساحل سردينيا الشرقي يوم السبت.

وأعلن تلفزيون "RAI" العام، اليوم الأحد عبر "تويتر"، أن مساحة 800 هكتار من الأراضي قد تضررت من الحريق، بينما تشرت صحيفة "لا نوفا ساردينا" المحلية تقريرا بعنوان "الجحيم في سردينيا".

ووفقا للصحيفة، فإن الجزيرة تشهد إجمالي 41 حريقا، ما جعل أمس السبت هو أسوأ يوم لرجال الإطفاء منذ بداية الصيف.

واتهم جياني لامبيس، وزير البيئة الإقليمي، المخربين بالوقوف وراء إشعال الحرائق.

وكتب على فيسبوك: "أنتم مجرد مجرمين وأوغاد جبناء. يجب أن تقدموا إلى العدالة، ويجب أن تدفع أيديكم اللعينة ثمنا باهظا للدمار والخطر الذي تحدثونه".