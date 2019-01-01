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التطبيق يبدأ اليوم.. السعودية ترفع أسعار البنزين

د ب أ
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 11:35 ص

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية رفع أسعار البنزين للربع الثالث من العام الجاري على أن يبدأ تطبيقها من اليوم الأحد.

ووفقا للشركة فقد تقرر رفع سعر بنزين 91 إلى 1.53 ريال للتر في الربع من يوليو حتى سبتمبر مقابل 1.44 ريال للتر في الربع من أبريل إلى يونيو. كما تقرر رفع سعر بنزين 95 إلى 2.18 ريال للتر مقابل 2.10 في الربع السابق (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وقالت شركة أرامكو، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "ارتفاع أسعار البنزين يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة".

وأوضحت الشركة أن "الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".


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