كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل التفاصيل حول أزمة محمود كهربا لاعب الفريق، والتقارير التي تفيد انتقاله إلى دينيزلي سبور التركي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "لا يعجبني الفوضى التي يقوم بها كهربا، في النهاية لا يمكنه الانتقال إلى أي ناد إلا بموفقتي".

وأضاف: "أي ناد داخل مصر أو خارجها سيتعاقد مع كهربا، سيتم إيقافه لمدة موسم أو موسمين من التعاقدات، وسيدفع المبلغ الذي سأطلبه أنا كتعويض للنادي".

وتابع: "كهربا يتقاضى مع نادي الزمالك حاليا 5 مليون جنيه في الموسم الواحد، لكن طلب منا زيادة راتبه إلى 20 مليون جنيه، وهذا لا يمكن تنفيذه، لأني لا يمكن أن أفسد الفريق بالكامل من أجل لاعب واحد فقط".

وواصل: "النادي لم يقصر مع أحد من لاعبيه، بعض الأحيان كانت المكافأة المقررة 10 ألاف جنية، واللاعبين يتقاضون 100 ألف جنيه، بل وصل الأمر إلى أخذ المكافأت بعد الخسارة".

وأشار مرتضى منصور إلى أنه يجهز مفاجأة مدوية لكهربا ستجعل اللاعب يندم أشد الندم على فعلته بالإنقطاع عن التدريبات وشكوى الزمالك.

وأتم : "أي لاعب في النادي سيأتي بعرض مفيد له وللنادي لن أقف في طريقه".

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك ولم يسافر مع بعثة الفريق لخوض المعسكر الخارجي بقبرص، متعللًا بأن عقده انتهى مع الفريق.

وذكرت التقارير الصحفية أن فريق دينيزلي سبور توصل لاتفاق مع كهربا على كل تفاصيل العقد، من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال الفترة المقبلة.