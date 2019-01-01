مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 في هجوم صاروخي على حلب السورية

قتل 6 مدنيين وأصيب 9 آخرون بينهم طفلة بجروح نتيجة قصف صاروخي من جانب مجموعات إرهابية على مدينة حلب السورية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء اليوم الأحد استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان ما تسبب بمقتل ستة مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كانت وكالة سانا قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد، أن إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية لمحافظة حلب اعتدوا على مركز المحافظة وهى مدينة حلب بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.

ووفقًا لسانا، أصيب في الـ 21 من مايو الماضي 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي مساكن السبيل ومحيط دوار شيحان بمدينة حلب.

وتنتشر في قرى بريف حلب الغربي وفي حي الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي بالقذائف على المدينة والمناطق المجاورة ما تسبب بمقتل وجرح العشرات خلال الأشهر الأخيرة، بحسب سانا.