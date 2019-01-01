وول ستريت جورنال: «هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف بأفرع الشركة في الولايات المتحدة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عزم شركة "هواوي" الصينية خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها قولها –في تقرير لها اليوم الأحد- إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة ل"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا.

وأوضحت الصحيفة أن بعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة.. لافتة إلى أن الشركة منحت الاختيار لبعض الموظفين الذين يحملون الجنسية الصينية بالولايات المتحدة إما العودة للوطن أو البقاء مع الشركة".

ورغم سماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوي" وتراجع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الوارادت الصينية في أعقاب اتفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينج على اسئتناف المحادثات التجارية، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أكدت مؤخرا استمرار إدراج "هواوي"على قائمتها السوداء والاكتفاء بمنح الشركات الأمريكية رخصا تخولها بيع منتجاتها لهواوي.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت إدراج "هواوي" على قائمة السوداء في مايو الماضي مشعلة فتيل أزمة تجارية بين أكبر اقتصاديين على مستوى العالم ساهمت في تأجيج المخاوف بشأن اضطرابات الإمداد التكنولوجي العالمي وتعطيل تقنيات العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس وتضرر الاقتصاد العالمي بشكل عام.