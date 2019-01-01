حاكم بورتوريكو يرفض مغادرة منصبه في أعقاب فضيحة تضرب إدارته

أعلن حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، رفضه الاستقالة من منصبه في أعقاب فضيحة تضرب إدارته.

وقال روسيلو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد ، إن عليه التعلم مما حدث ومواصلة "الدفع بالجهود حتى تستطيع بورتوريكو المضي قدماً".

ووصف حاكم بورتوريكو ما يجري بأنها بعض من الأعاصير "الحقيقية أو الرمزية".

وكان روسيلو أحد المشاركين في محادثة دردشة إلكترونية خاصة استُخدِمت فيها ألفاظ نابية بحق مسؤولة سابقة بمدينة نيويورك الأمريكية ولجنة مراقبة فيدرالية تشرف على الشؤون المالية لبورتوريكو.

وصرّح مسؤولون بالجزيرة في وقت سابق بأنهم يعتزمون الاستقالة.