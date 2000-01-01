الداخلية تواصل توزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا

واصلت وزارة الداخلية، إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا.

وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية، العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات أمن (بورسعيد، والبحيرة، والمنوفية، وجنوب سيناء)، وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، ويأتي ذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.