قرقاش يدعو لوقف إطلاق النار والدخول في حوار بين الأطراف اللليبية

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.



وقال قرقاش - في تغريدة له على حسابه عبر (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ - إن "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة، في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت، تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".



يأتي هذا بعد أن أكدت تركيا والوفاق أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية.



وعلى الرغم من الدعوات الدولية من أجل وقف النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ومبادرة القاهرة، والحراك الأخير الذي يقوم به رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكدت حكومة الوفاق في عدة تصريحات تمسكها بالتقدم نحو سرت، التي يرفض الجيش الليبي التخلي عنها أو الانسحاب منها.