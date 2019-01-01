الإمارات تؤجل إطلاق «مسبار الأمل» بسبب الظروف الجوية

أعلنت الإمارات تأجيل إطلاق "مسبار الأمل"، الذي كان مقررا إطلاقه في الساعة الأولى من صباح غد الأربعاء نحو كوكب المريخ، وذلك بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق.

وجاء في تغريدة على صفحة المهمة على موقع تويتر: "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيجاشيما باليابان".

وأضافت أن "فريق العمل يعمل حاليا على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة".