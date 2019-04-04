قال الدكتور خالد قاسم الناطق باسم وزارة التنمية المحلية، إن كتابًا دوريًّا وجهته الوزارة للمحافظين يتضمن التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن التوجيهات تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المحافظات وربط غرفة عمليات الوزارة مع الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء وغرف الأزمات والعمليات في المحافظات، إلى جانب ضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية والمحلية والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة للمشكلات.

وأشار إلى أن هناك أيضًا غرفة عمليات "صوتك مسموع" برقم واتساب 01150606783، تُبعث من خلال الشكوى الخاصة بالذبح خارج المجازر، مؤكدًا أن المجازر ستفتح أبواها خلال أيام العيد، كما أن الذبح مجاني في المجازر العمومية في المحافظات.

وأوضح المتحدث، أن من يخالف هذه الإجراءات يعرض نفسه للعقوبات، مؤكدًا أن الأحياء سترصد كل من يذبح خارج المجازر، وبالتالي ستكون المخالفة فورية، وسيتم غلق الوحدة التي يتم فيها الذبح على الفور.

وأكد قاسم، أنه يمنع إقامة أي شوادر لبيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات ووزارة التموين، للسيطرة على أسعار السلع ومدى توافرها، والتأكيد على صلاحية هذه السلع، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى لهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى وفي الإسكندرية، وتوفير سيارات نقل عامة لمواجهة أي أزمات أو طوارئ.

ونوه بأن هناك تشديدات بتطبيق مواعيد غلق وفتح المحال سواء على مستوى الكافيهات أو المولات التجارية، مع المحافظة على النسبة التي قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالنسبة لتواجد المواطنين، وهي نسبة 70%من الإشغال الكلي.