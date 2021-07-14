10 قتلى بينهم 6 صينيين في انفجار حافلة بباكستان

لقى عشرة أشخاص بينهم ستة صينيين مصرعهم، صباح الأربعاء، في انفجار حافلة في باكستان.

ودعت الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل، إلى محاسبة المسؤولين عن انفجار الحافلة التي سقط فيها قتلى صينيون.