حملة أمنية ضد داعمين لداعش مشتبه بهم في ألمانيا

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في ولاية هيسن غربي ألمانيا ضد داعمين لداعش مشتبه بهم.

وفتشت السلطات اليوم الأربعاء، عشرة منازل في الولاية على خلفية خمسة إجراءات تحقيق بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب والإعداد لجرائم عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي: "لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم".

وبحسب البيانات، فإن السلطات تشتبه في عشرة أفراد، وهم امرأتان و8 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما، ويحملون الجنسيات الألمانية والأفغانية والكوسوفية والتركية.

وشارك في الحملة، التي لم يتم فيها أي اعتقالات، مئات من عناصر الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت، نادية نيسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لم يكن لدينا أوامر اعتقال".

ويُجرى التحقيق في أربع حالات حول الاشتباه في تمويل داعش بأموال تبرعات، وفي حالة واحدة حول الاشتباه في الإعداد لجريمة عنف.

وصادرت السلطات خلال الحملة وسائط تخزين وأموال نقدية وأدلة أخرى.

وبحسب البيانات، تم في إطار الحملة تنفيذ قرارين بالتفتيش أصدرهما الادعاء العام ضد ثلاثة داعمين لداعش مشتبه بهم.

وباستثناء فرانكفورت، شاركت في الحملة جميع مدريات الشرطة في ولاية هيسن، وشملت مدينتي دارمشتات وكاسل، كما امتدت الحملة إلى سويسرا، حيث سافرت امرأة مشتبه بها إلى هناك.