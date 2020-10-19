ذكر الصحفي الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو أن هناك صفقة تبادلية وشيكة ما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأشار رومانو إلى أن هناك اتفاق بين أتلتيكو وبرشلونة على عقد صفقة تبادلية بموجبها يعود الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم البارسا إلى صفوف الأتليتي، بينما ينتقل ساؤول نيجيز لاعب خط الوسط إلى الفريق الكتالوني.

ويقدم ساؤول مستويات مميزة مع أتلتيكو، بينما لم يظهر جريزمان بأفضل أداء ممكن مع البلوجرانا الأمر الذي طرح فكرة عودته لأتلتيكو من جديد.

وأفاد الصحفي الإيطالي بأن اللاعبين وافقا على الفكرة، بانتظار حسم مسألة المقابل المادي إذ يرغب برشلونة في الحصول على أموال بجانب ضم ساؤول.

في الوقت نفسه يترقب تشيلسي موقف الصفقة التبادلية على أمل أن تفشل، حيث يرغب النادي الإنجليزي في أن يضم ساؤول.

ويسعى بطل دوري أبطال أوروبا لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.