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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:29 ص

افتتحت الإمارات، صباح اليوم الأربعاء، سفارتها في إسرائيل، وجرت المراسم بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ودشن السفارة سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، والموجود في إسرائيل منذ مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مقر السفارة موجود في نفس المبنى الذي توجد به بورصة تل أبيب.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح، وعلقت بالقول: "لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة الإمارات لدى إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، افتتح رسميا سفارة وقنصلية إسرائيل في أبوظبي ودبي.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في شهر سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.

 


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