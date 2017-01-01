القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل القائد الثاني لتنظيم داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أن القائد الثاني لتنظيم داعش في سوريا توفي متأثرا بجراحه جراء الغارة التي شنتها القيادة المركزية بطائرة مسيرة في شمال غرب سوريا، يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل زعيم التنظيم في سوريا.

وقالت القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في بيان بشأن الضربة، إن زعيم تنظيم داعش الآخر المستهدف في الغارة توفي متأثرا بجراحه.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية ديف إيستبيرن، في البيان، بأن منهل العقال المسؤول الكبير في داعش الذي أصيب بجروح خطيرة في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في شمال غرب سوريا توفي متأثرا بجراحه، نتيجة الضربة نفسها التي قتلت ماهر العقال القائد الأعلى لداعش في سوريا.

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في العمل مع الشركاء والحلفاء للقضاء على عناصر داعش وزيادة الأمن والسلامة في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية، قالت في بيان، الثلاثاء، إن طائرة مسيرة نفذت العملية خارج جنديرس في شمال غرب سوريا، وبحسب مراجعة أولية للضربة، قالت القيادة المركزية إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وأفاد الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، بأن إبعاد قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات.