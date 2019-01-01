رئيس وزراء اليابان يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وسط عودة انتشار كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، مواطني بلاده إلى توخي "أقصى درجات الحذر" وذلك وسط عودة ظهور حالات كوفيد-19 في اليابان، غير أنه أشار إلى أنه لا توجد قيود جديدة على تحركات الناس في الوقت الحالي.

ونسبت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى كيشيدا قوله -في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو- إن الحكومة ستسرع من وتيرة حملة التطعيم، مع استهداف حوالي 8 ملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية التمريضية بالجرعات الرابعة.

وكانت اليابان قد أعلنت في اليوم السابق عن 94 ألفا و493 حالة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو إن معدل إشغال أسرة المستشفيات آخذ في الارتفاع لكنه لا يزال منخفضا بشكل عام وكذلك عدد الوفيات والأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة.