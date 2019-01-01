 رئيس وزراء اليابان يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وسط عودة انتشار كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء اليابان يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وسط عودة انتشار كورونا

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:23 م

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، مواطني بلاده إلى توخي "أقصى درجات الحذر" وذلك وسط عودة ظهور حالات كوفيد-19 في اليابان، غير أنه أشار إلى أنه لا توجد قيود جديدة على تحركات الناس في الوقت الحالي.

ونسبت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى كيشيدا قوله -في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو- إن الحكومة ستسرع من وتيرة حملة التطعيم، مع استهداف حوالي 8 ملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية التمريضية بالجرعات الرابعة.

وكانت اليابان قد أعلنت في اليوم السابق عن 94 ألفا و493 حالة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو إن معدل إشغال أسرة المستشفيات آخذ في الارتفاع لكنه لا يزال منخفضا بشكل عام وكذلك عدد الوفيات والأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة.


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