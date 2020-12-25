استمرار حرائق الغابات على طول الساحل الفرنسي بالمحيط

تستمر حرائق الغابات في تدمير أراضي الساحل الفرنسي المطلة على المحيط الاطلسي، والواقعة بالقرب من مدينة بوردو، حيث أعلن إقليم جيروند اليوم الخميس عن تضرر أكثر من 3700 هكتار من الأراضي بسبب النيران.

وقامت خدمات الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بإخلاء منطقة سكنية أخرى ونقل نحو 60 شخصا إلى مكان آمن.

وقال المسؤولون، إن الوضع في "لا تيست دي بوش" غير واضح حاليا بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة. ويشارك نحو 1000 فرد من رجال الإطفاء في مكافحة النيران حول منطقة "لا تيست دي بوش" وفي منطقة "لانديرا" القريبة منها.

وقد تسبب الجفاف المستمر في المنطقة إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة، في تهيئة الظروف لانتشار الحرائق.

وقد تم رفع مستوى التحذير من حرائق الغابات إلى اللون البرتقالي في المنطقة، مما يعني عدم السماح للمركبات باستخدام الطرق الموجودة في الغابات والمناطق الريفية إلا في الصباح.