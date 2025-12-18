حماس تدعو الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى التدخل الفوري لحماية اتفاق غزة وضمان تنفيذه

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «ما جاء في البيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة وأكثر من مائتَي منظمة إنسانية، وتأكيده أن عراقيل الاحتلال تُعرّض العمليات الإنسانية في قطاع غزة للخطر، وتحذيره من إقدام الاحتلال على إلغاء تسجيل عشرات المنظمات الإغاثية الدولية؛ يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة تفرض على الاحتلال وقف سياساته الإجرامية، واستنفار جميع الوسائل لإغاثة شعب فلسطين، في ظل الكارثة الإنسانية التي يواجهها».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن «حكومة مجرم الحرب نتنياهو تعمل، بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل منهجي؛ على تعميق معاناة شعب غزة، من خلال إحكام الحصار، واستخدام المساعدات كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من حقّهم في الحياة الطبيعية، في امتداد مباشر لحرب الإبادة الوحشية المستمرة بأشكال متعدّدة».

وذكرت أن «هذه السياسة الإجرامية تمثّل خرقاً واضحاً ولا يمكن التهاون معه، لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع برعاية الرئيس ترامب، يترافق مع مئات الخروقات الميدانية التي أدَّت حتى الآن إلى ارتقاء مئات الشهداء، بنيران جيش الاحتلال الإرهابي أو نتيجة تعطيل عمليات الإغاثة وإيواء النازحين».

ودعت الإدارة الأمريكية والوسطاء الضامنين للاتفاق، إلى التدخل الفوري لحمايته وضمان تنفيذه، ومنع الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات، لا سميا في الجانبين الإنساني والإغاثي، بما يكفل عدم إعاقة العمليات الإنسانية وعمل المنظمات الإغاثية الدولية.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة الأربعاء، من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، معرضة لخطر الانهيار إذا لم تقم إسرائيل بإزالة العراقيل التي تشمل عمليات تسجيل «إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية».

وقالت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية في بيان مشترك، إن العشرات من منظمات الإغاثة الدولية معرضة لإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر، مما يعني أن عليها إغلاق عملياتها في غضون 60 يوما.

وحذر البيان من أن «إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات الإغاثة الدولية) في غزة سيكون له تأثير كارثي على إتاحة الخدمات الأساسية والضرورية».