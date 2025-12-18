مباحثات أمريكية إماراتية حول سبل وقف النار في السودان

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مسألة وقف إطلاق النار في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء.

وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا الوضع في السودان، وشددا على ضرورة التوصل إلى "وقف إطلاق نار إنساني".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها الخرطوم.

واندلعت حرب السودان في أبريل 2023 بسبب خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" على دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية للبلاد، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.