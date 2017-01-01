عبد المنعم سعيد: أحد النتائج المهمة والمتوقعة لزيارة بايدن هي إيجاد تكتل مخابراتي وتسليحي واقتصادي

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن أحد النتائج المهمة والمتوقعة لجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة، تتمثل في إيجاد تكتل مخابراتي وتسليحي واقتصادي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء: "هناك ظاهرة حدثت التقت فيها مصالح كثيرة أكثر ما افترقت، وهو ما يخلق واقعا في توزان القوى بالمنطقة.

وأشار إلى أن الأوروبيين سينظرون إلى هذا التوازن بشكل إيجابي، موضحا أن روسيا ستراقب الأمر لبيان ما إذا كانت النتائج ستأتي على مصالحها.

ولفت إلى أن الجانب الصيني يتابع هو الآخر هذه التطورات، ومن غير المستبعد أن تحضر بكين إلى المنطقة وتطلب عقد قمة مماثلة.

وأشار إلى أن الصين تعتمد على السعودية اعتمادا كبيرا في واردات النفط كما هي معتمدة على إيران، معتبرا أن هذا الواقع يزيد من درجة الاهتمام بالمنطقة.

ووصل بايدن، الأربعاء إلى إسرائيل، في مستهل جولة بالشرق الأوسط، ستشمل أيضًا زيارة للأراضي الفلسطيني وكذا المملكة العربية السعودية.

ولدى وصوله على متن طائرة الرئاسة إلى مطار بن جوريون، الذي سار على مدرجه لأول مرة عام 1973 عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، صافح بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووصف في كلمة ألقاها علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل بأنها "عميقة للغاية".