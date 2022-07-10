استقالة حكومة استونيا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

قدمت حكومة رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس، استقالتها اليوم الخميس، في خطوة أولية في عملية تشكيل حكومة جديدة.

وأبلغت كالاس، 45 عاما، البرلمان في تالين بقرارها، وقدمت استقالتها للرئيس آلار كاريس. ووفقا لقانون استونيا، يشير هذا إلى استقالة الحكومة بأكملها، التي تحكم البلاد منذ أكثر من شهر بدون أغلبية برلمانية.

وتم على الفور تكليف كاريس بتشكيل الحكومة والبقاء في منصبها حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للاستشارية، فإن كاريس طلبت من البرلمان عقد جلسة استثنائية غدا الجمعة قبل فترة قصيرة من عطلته الصيفية.

وبعد ذلك، سوف يصوت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد يتألف من حزب الإصلاح الذي تنتمى له كالاس، والديمقراطيين الاشتراكيين وحزب إيزاما المحافظ.