إقبال كبير على مدينة رأس البر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث شهدت بوابتي المدينة والساحة المخصصة لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد، إقبالا كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، أنها تابعت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لتوفير الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس، مشيرة إلى تواجد رجال فرق الإنقاذ على الشواطئ، منذ طلوع الشمس حتى الغروب.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوحدة المحلية جهزت 33 برج إنقاذ، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 نقاط للإسعاف، ومعدات بحرية ومنطقة إدارية، ونجحت جهود تلك الفرق في إنقاذ 64 حالة من الغرق، وتسليم 159 طفلا تائها إلى ذويهم.