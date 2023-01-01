تدريبات جوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا بمشاركة قاذفة استراتيجية «بي-52 إتش»

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، أمس الخميس، تضمنت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل، طراز "بي-52 إتش".

وذكرت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الحليفين أجريا التدريب، فوق شبه الجزيرة الكورية، أمس الخميس، حيث حلقت مقاتلات كورية جنوبية، طراز "إف-15 كيه"، بتشكيل مع مقاتلات "إف.16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

يأتي نشر قاذفة استراتيجية أمريكية رئيسية، طراز "بي-52 إتش"، القادرة على حمل أسلحة نووية، في شبه الجزيرة الكورية، بعد 13 يوما من مشاركة قاذفة من هذا الطراز، في تدريبات جوية مشتركة للحليفين.

وأضافت الهيئة أنه خلال التدريبات، عززت كوريا الجنوبية وأمريكا القدرات التشغيلية المشتركة، من خلال الانتشار السريع لأصول الردع الأمريكية الممتدة في شبه الجزيرة.

وتأتي التدريبات الجوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا ردا على التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشماليةوالتي كان أحدثها إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج -18 الأسبوع الجاري.

وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على أربعة أفراد وثلاثة كيانات من كوريا الشمالية ردا على إطلاق الصاروخ الباليستي تحت إشراف الزعيم كيم جونج-أون.