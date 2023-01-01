اليونيفيل تحذر من تصعيد الصراع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

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حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الخميس من تصعيد سريع للتوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وقالت كانديس أرديل، نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل إن "التوترات التي حدثت على الحدود خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة".

وحثت المسؤولة الأممية إسرائيل ولبنان على تجنب الأنشطة التي قد تزيد التوترات.

وأفاد موقع النشرة الإخباري اللبناني أن طائرة إسرائيلية بدون طيار هاجمت يوم الأربعاء أعضاء في حزب الله أثناء قيامهم بإنشاء برج مراقبة على مشارف بلدة يارين الحدودية جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وذكر التقرير أن حزب الله أسقط الطائرة المسيرة ردا على ذلك.

وأكدت أرديل أن بعثة اليونيفيل أجرت اتصالات مع السلطات الإسرائيلية واللبنانية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مراقبة الوضع على الحدود.