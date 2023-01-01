 أماكن أداء اختبارات القدرات 2023-2024 على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
الجمعة 14 يوليه 2023 8:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

أماكن أداء اختبارات القدرات 2023-2024 على مستوى الجمهورية

عمر فارس
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:45 م
تبدأ وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، غدا السبت، إتاحة التسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

سيتم أداء اختبارات القدرات في الأماكن التالية:

أولاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

(أ) - (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي :-
المحافظات
أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك
الإسكندرية – البحيرة – مطروح
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية
بني سويف- المنيا
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا
قنا – أسوان - البحر الأحمر - الأقصر
كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر
أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج
الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.
كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة

(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالآتي:

• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم: كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

• الإسكندرية – البحيرة – مطروح: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية.

• المنيا - بنى سويف: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا

• أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر: الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط

• الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة.

ثانياً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

• القاهرة – الجيزة: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

• الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية: كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

• الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ– البحيرة: كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

• بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان: كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

ثالثاً: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

رابعاً: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

• الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

خامساً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

• بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان: كلية التربية الفنية بالمنيا.

سادساً: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

• القاهرة – الجيزة (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.

• القاهرة – الجيزة (بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

• القليوبية (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية ببنها.

• الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

• الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

• مطروح (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.

• الغربية (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية طنطا.

• المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

• مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

• الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالزقازيق.

• دمياط (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بدمياط.

• بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية ببورسعيد.

• الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية.

• الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالمنصورة.

• كفر الشيخ (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

• السويس – جنوب سيناء (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالسويس.

• شمال سيناء (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالعريش.

• بني سويف (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية ببني سويف.

• الفيوم (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالفيوم.

• المنيا (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالمنيا.

• أسيوط (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسيوط.

• الوادي الجديد (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

• قنا - البحر الأحمر – الأقصر (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بقنا.

• سوهاج (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بسوهاج.

• أسوان (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسوان.

سابعاً: اختبارات شعب كليات التربية النوعية:-

شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

• الجيزة: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (فنية – موسيقية).

• الفيـوم: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (موسيقية).

• القاهرة: كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية).

• مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية: كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية).

• الإسكندرية: كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية).

• البحيرة: كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية – موسيقية) .ج. دمنهور.

• مطروح: كلية التربية النوعية بمطروح (فنية – موسيقية).

• الغربية: كلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية).

• المنوفية بما فيها مدينة السادات: كلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية).ج .المنوفية.

• كفر الشيخ: كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية).

• الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية).

• المنيا - بني سويف: كلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية).

• الفيـوم – بني سويف: كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم.

• الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر: كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية).

• الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء- مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية).

• دمياط: كلية التربية النوعية بدمياط (فنية – موسيقية).

• أسيوط - الوادي الجديد: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية).

• المنيا: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).

• قنا - البحر الأحمر- الأقصر: كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية).

• سوهاج: كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية).

• أســوان: كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).

ب- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.

ثامناً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس):

• السويس- البحيرة - الفيوم – أسيوط - الأقصر- البحر الأحمر- الدقهلية ماعدا (مركز ميت غمر)- المنيا- الوادي الجديد-بني سويف أسوان-بورسعيد-جنوب سيناء-دمياط-سوهاج- قنا –كفر الشيخ: كلية التربية بالسويس.

• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية- الشرقية بالإضافة إلى (مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية) – الإسماعيلية-الغربية-المنوفية- شمال سيناء – مطروح: كلية التربية بالإسماعيلية

تاسعاً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك