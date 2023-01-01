أماكن أداء اختبارات القدرات 2023-2024 على مستوى الجمهورية

تبدأ وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، غدا السبت، إتاحة التسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.
سيتم أداء اختبارات القدرات في الأماكن التالية:أولاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
(أ) - (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي :-
المحافظات
أماكن أداء الاختبارات
القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك
الإسكندرية – البحيرة – مطروح
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية
بني سويف- المنيا
كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا
قنا – أسوان - البحر الأحمر - الأقصر
كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر
أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج
الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط
الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.
كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالآتي:
• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم: كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان
• الإسكندرية – البحيرة – مطروح: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية.
• المنيا - بنى سويف: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا
• أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر: الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط
• الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة.ثانياً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:-
• القاهرة – الجيزة: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان
• الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية: كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
• الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ– البحيرة: كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.
• بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان: كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.ثالثاً: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:
وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.رابعاً: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:
• الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.خامساً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:
• بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان: كلية التربية الفنية بالمنيا.سادساً: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-
• القاهرة – الجيزة (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.
• القاهرة – الجيزة (بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.
• القليوبية (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية ببنها.
• الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.
• الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج
• مطروح (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.
• الغربية (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية طنطا.
• المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.
• مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.
• الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالزقازيق.
• دمياط (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بدمياط.
• بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية ببورسعيد.
• الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية.
• الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالمنصورة.
• كفر الشيخ (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.
• السويس – جنوب سيناء (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالسويس.
• شمال سيناء (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالعريش.
• بني سويف (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية ببني سويف.
• الفيوم (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالفيوم.
• المنيا (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالمنيا.
• أسيوط (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسيوط.
• الوادي الجديد (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.
• قنا - البحر الأحمر – الأقصر (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بقنا.
• سوهاج (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بسوهاج.
• أسوان (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسوان.سابعاً: اختبارات شعب كليات التربية النوعية:-
شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-
• الجيزة: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (فنية – موسيقية).
• الفيـوم: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (موسيقية).
• القاهرة: كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية).
• مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية: كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية).
• الإسكندرية: كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية).
• البحيرة: كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية – موسيقية) .ج. دمنهور.
• مطروح: كلية التربية النوعية بمطروح (فنية – موسيقية).
• الغربية: كلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية).
• المنوفية بما فيها مدينة السادات: كلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية).ج .المنوفية.
• كفر الشيخ: كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية).
• الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية).
• المنيا - بني سويف: كلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية).
• الفيـوم – بني سويف: كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم.
• الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر: كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية).
• الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء- مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية).
• دمياط: كلية التربية النوعية بدمياط (فنية – موسيقية).
• أسيوط - الوادي الجديد: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية).
• المنيا: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).
• قنا - البحر الأحمر- الأقصر: كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية).
• سوهاج: كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية).
• أســوان: كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).
ب- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.ثامناً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس):
• السويس- البحيرة - الفيوم – أسيوط - الأقصر- البحر الأحمر- الدقهلية ماعدا (مركز ميت غمر)- المنيا- الوادي الجديد-بني سويف أسوان-بورسعيد-جنوب سيناء-دمياط-سوهاج- قنا –كفر الشيخ: كلية التربية بالسويس.
• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية- الشرقية بالإضافة إلى (مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية) – الإسماعيلية-الغربية-المنوفية- شمال سيناء – مطروح: كلية التربية بالإسماعيليةتاسعاً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.
وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.