أماكن أداء اختبارات القدرات 2023-2024 على مستوى الجمهورية

أولاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالآتي:

ثانياً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

ثالثاً: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

رابعاً: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

خامساً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

سادساً: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

سابعاً: اختبارات شعب كليات التربية النوعية:-

ثامناً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس):

تاسعاً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

سيتم أداء اختبارات القدرات في الأماكن التالية:(أ) - (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي :-المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيومكلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالكالإسكندرية – البحيرة – مطروحكلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندريةبني سويف- المنياكلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنياقنا – أسوان - البحر الأحمر - الأقصركلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصرأسيوط – الوادي الجديد – سوهاجالفنون الجميلة (فنون) بأسيوطالدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم: كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان• الإسكندرية – البحيرة – مطروح: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية.• المنيا - بنى سويف: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا• أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر: الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط• الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية: كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة.• القاهرة – الجيزة: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان• الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية: كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.• الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ– البحيرة: كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.• بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان: كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.• الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.• بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان: كلية التربية الفنية بالمنيا.• القاهرة – الجيزة (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.• القاهرة – الجيزة (بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.• القليوبية (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية ببنها.• الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.• الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات): كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج• مطروح (بنين): كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.• الغربية (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية طنطا.• المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.• مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.• الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالزقازيق.• دمياط (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بدمياط.• بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية ببورسعيد.• الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية.• الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية بالمنصورة.• كفر الشيخ (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.• السويس – جنوب سيناء (بنين– بنات): كلية التربية الرياضية بالسويس.• شمال سيناء (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالعريش.• بني سويف (بنين - بنات): كلية التربية الرياضية ببني سويف.• الفيوم (بنين- بنات): كلية التربية الرياضية بالفيوم.• المنيا (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالمنيا.• أسيوط (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسيوط.• الوادي الجديد (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.• قنا - البحر الأحمر – الأقصر (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بقنا.• سوهاج (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بسوهاج.• أسوان (بنين – بنات): كلية التربية الرياضية بأسوان.شعبتا (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-• الجيزة: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (فنية – موسيقية).• الفيـوم: كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة (موسيقية).• القاهرة: كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية).• مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية، مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية: كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية).• الإسكندرية: كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية).• البحيرة: كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية – موسيقية) .ج. دمنهور.• مطروح: كلية التربية النوعية بمطروح (فنية – موسيقية).• الغربية: كلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية).• المنوفية بما فيها مدينة السادات: كلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية).ج .المنوفية.• كفر الشيخ: كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية).• الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية).• المنيا - بني سويف: كلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية).• الفيـوم – بني سويف: كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم.• الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر: كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية).• الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء- مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية: كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية).• دمياط: كلية التربية النوعية بدمياط (فنية – موسيقية).• أسيوط - الوادي الجديد: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية).• المنيا: كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية).• قنا - البحر الأحمر- الأقصر: كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية).• سوهاج: كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية – موسيقية).• أســوان: كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية).ب- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.• السويس- البحيرة - الفيوم – أسيوط - الأقصر- البحر الأحمر- الدقهلية ماعدا (مركز ميت غمر)- المنيا- الوادي الجديد-بني سويف أسوان-بورسعيد-جنوب سيناء-دمياط-سوهاج- قنا –كفر الشيخ: كلية التربية بالسويس.• القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية- الشرقية بالإضافة إلى (مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية) – الإسماعيلية-الغربية-المنوفية- شمال سيناء – مطروح: كلية التربية بالإسماعيليةوتؤدى الاختبارات بمقر الكلية لطلاب جميع المحافظات.