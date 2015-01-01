ضبط 250 كيلو قمح مخلوط بعلف حيواني في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع مبيدات زراعية يدار بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية كبرى بمدينة النوبارية، وتم التحفظ على آلاف العبوات من المنتج النهائى ومستلزمات التصنيع والعبوات الفارعة والاستيكارات".

وأضاف البيان: "وبمركز بدر ضبط 250 كيلو قمح مخلوط بعلف حيوانى و30 علبة سجائر مجهولة المصدر ومحطة وقود جمعت 300 لتر سولار لإعادة البيع بالسوق السوداء".

وتابع: "وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة ضبط مصنع يدار بدون ترخيص ويعيد تجميع قطع كهربائية لإنتاج لمبات ليد والتحفظ على 30 ألف قطعة كهربائية قيد التجميع وكمية كبيرة من العبوات الفارغة، كما ضبط 300 لمبة منتج نهائي، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة".

واستكمل: "وتمكنت الحملات بمركز دمنهور من ضبط 200 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى".