جاءت استقالة أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك "تحت السن" لتزداد الضغوط على المجلس الحالي، وذلك في ظل الأوضاع على المستويين الإداري والرياضي.

وتأتي استقالة دعبس التي أعلنها عبر حسابه على "فيسبوك"، ليكون العضو الرابع الذي يخرج من المجلس بعد كل من اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، الذي استقال من منصبه في وقت سابق، وسليمان وهدان عضو المجلس الذي أعلن مرتضى منصور – رئيس النادي – أنه قد تم شطب عضويته، بجانب مرتضى نفسه الذي زالت عنه صفة العضوية على خلفية صدور حُكم قضائي بالحبس ضده وتنفيذه لتلك العقوبة.

وفي ضوء تلك المستجدات، فإنه حال تقدم عضوان آخران في المجلس باستقالتهما ففي تلك الحالة يكون مجلس الإدارة في حالة البُطلان ويحق للجهة الإدارية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين عقد اجتماع جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد.

ولا يوجد بند صريح في اللائحة الاسترشادية التي يحتكم إليها النادي يشير إلى زوال شرعية المجلس، لكن بحسب مواد اللائحة أيضا فإن المادة 14 تشير إلى أنه إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لإنعقاده صحيحا تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم بعملهما، تتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.