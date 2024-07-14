قيادات مستقبل وطن يجتمعون مع المحافظين لحل مشاكل المواطنين

عقدت قيادات ونواب حزب مستقبل وطن لقاءات هامة مع محافظي كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت، لتهئئتهم سواءً كانوا جددًا أم تم تجديد ثقتهم من قبل القيادة السياسية، ولمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام للمواطنين.

شارك في هذه اللقاءات قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ بجميع المحافظات، وذلك في إطار التعاون بين الحزب والأجهزة التنفيذية في المحافظات.

وأكدت قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في جميع المحافظات دعمهم لاختيارات القيادة السياسية، باختيار محافظين ذوي كفاءة وخبرة، مثمنين جميع الجهود المخلصة والمبذولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وطالبوا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهتهم، أثنى المحافظون على زيارات قيادات ونواب حزب مستقبل وطن، نظرًا لأهمية دور الحزب في دعم الدولة المصرية وأجهزتها السياسية والتنفيذية، ودوره الخدمي في تخفيف معاناة أبناء الوطن، مؤكدين تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات وحزب مستقبل وطن، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.