فك لغز العثور على جثة لشاب مجهول في القرنة بالأقصر

تمكن ضباط مباحث مركز القرنة في الأقصر وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من فك لغز عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بأحد المناطق الزراعية بجوار الطريق الرئيسي لمنطقة الرواجح.



وبيَّن ضباط المباحث أن الجثة لشال يدعى محمد أحمد محمد أبو العزم، 26 سنة، ومقيم في منطقة السلام بمحافظة القاهرة وعثر بجواره على 2 شريط طبي لعقار مهدئ أحدهما فارغ بالكامل والجثة في حاله انتفاخ ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.



وأفادت إدارة البحث الجنائي أنه بالتواصل مع أهل المعثور على جثته من خلال هاتفه المحمول أفادوا بأنه معتاد تعاطي العقاقير المهدئة، وسبب حضوره إلى الأقصر هو مروره بضائقى نفسية بسبب وجود خلافات أسرية نتيجة عدم عثوره على أي عمل.



وأشار تقرير مفتش الصحة الذي تم استدعائه لبحث السبب الفعلي في الوفاة إلى حدوث هبوط حاد بالدوره الدموية والتنفسية بسبب تعاطي كمية كبيرة من العقاقير المهدئة ولا توجد شبهة جنائية.