تاريخ محاولات الاغتيال لرؤساء الولايات المتحدة

أعادت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، التذكير بسلسلة من محاولات الاغتيال التي استهدفت رؤساء الولايات المتحدة الـ46، حيث نجحت 4 منها فقط طالت كل من أبراهم لينكولن، وجيمس جارفيلد، ووليام ماكينلي، وجون كيندي.

ونستعرض فيما يلي أبرز محاولة الاغتيال التي تعرض لها رؤساء الولايات المتحدة.

• جيمي كارتر

ألقت شرطة لوس أنجلوس في 5 مايو 1979 القبض على شخص يدعى ريموند لي هارفي، خارج مركز تسوق سيفيك في المدينة قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك. وكان يحمل مسدسا وعدة مخازن بحسبما أفادت به مجلة "أتلانتيك". وأفاد هارفي بأنه عضو في خلية خططت وسعت لاغتيال كارتر.

• رونالد ريجان

في 30 مارس 1981. تعرض ريجان لمحاولة اغتيال عندما كان يهم بالخروج من فندق واشنطن هيلتون متجها إلى سيارته الليموزين حيث أطلق عليه جون هينكلي جونيور النار. وأصيب ريجان في صدره لكن الفرق الطبية التي أسعفته أنقذت حياته.

• بيل كلينتون

كان الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، هدفا لعدة مؤامرات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض، ثلاثة منها في عام 1994.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سعى رونالد جين باربور إلى اغتيال كلينتون أثناء ممارسته رياضة المشي التي كان يواظب عليها يوميا.

وفي وقت لاحق من العام ذاته صدم فرانك يوجين كودور طائرته الصغيرة في حديقة البيت الأبيض في محاولة لاغتيال كلينتون وفقا لصحيفة "نيوريوك تايمز"، حيث قتل كودور في الحادث.

وبعد شهر ، أطلق فرانسيسكو مارتن دوران عدة طلقات باتجاه حديقة البيت الأبيض، لكن مجموعة من السياح كانوا بالقرب من المكان هجموا عليه وأسقطوه أرضا ومن ثم اعتقلته السلطات.

• جورج بوش الابن

أطلق الموظف السابق في دائرة خدمات الإيرادات الداخلية روبرت بيكيت والذي كان يعاني من أمراض نفسية عدة طلقات على البيت الأبيض في فبراير 2001 قبل أن يقوم أحد ضباط الحماية بإصابته في الركبة خلال تبادل النار معه. وكان الرئيس جورج بوش حينها يمارس رياضته في حديقة البيت الأبيض.

وفي 2006، حين كان بوش برفقة نظيره الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي في تبليسي، رمى أحد القوميين الجورجيين قنبلة يدوية باتجاه الرئيسين، لكن القنبلة لم تنفجر.

• باراك أوباما

في عام 2011 ، أطلق أوسكار راميرو أورتيجا هيرنانديز النار على البيت الأبيض، لكنه سبب حادثا خلال فراره بالسيارة، واعتقلته الشرطة وزعم هيرنانديز أن أوباما كان ضد المسيح.

وفي أبريل 2013 تم اختبار رسالة كانت موجهة إلى أوباما وعثر على سم الريسن فيها. وحكم على مرسل الرسالة جيمس إيفيرت دوتشكي بالسجن 25 عاما.

وفي عام 2015، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية باعتقال السلطات ثلاثة أشخاص بتهم التخطيط لاغتيال أوباما والالتحاق بتنظيم "داعش".