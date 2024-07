وصلت كيت ميدلتون، أميرة، ويلز إلى نادي عموم إنجلترا اليوم الأحد، لحضور نهائي بطولة ويمبلدون للرجال، وهو ثاني ظهور علني لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الصفحة الرسمية للبطولة، الأميرة كيت في المقصورة الملكية في الملعب المركزي، بنادي عموم إنجلترا، وذلك لمشاهدة مباراة حامل اللقب كارلوس ألكاراز ضد نوفاك دجوكوفيتش.

وحرص الجمهور على التصفيق والوقوف فور دخول أميرة ويلز إلى المقصورة، وذلك للتعبير عن سعادتهم لحضورها النهائي.

ومنذ عام 2016، أصبحت كيت راعية النادي الذي يستضيف بطولة الجراند سلام السنوية على الملاعب العشبية.

وتشمل واجباتها الاحتفالية تسليم جوائز الفائز بعد نهائيات الفردي، على الرغم من أنها لم تكن حاضرة يوم السبت عندما هزمت باربورا كريتشيكوفا جاسمين باوليني وأحرزت لقب بطولة السيدات.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P