قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إن العالم يمر اليوم بحقبة زمنية «بائسة اقتصاديًا وتعيسة سياسيًا وتنذر بما هو أسوأ»، وذلك في ظل غياب القيادات الواعية التي تستطيع نزع فتيل الأزمات وعدم الدفع بمواجهات غير مطلوبة، أو الدخول في مزيد من الصراعات والحروب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «Ten»، مساء السبت، أن العالم كان بإمكانه تفادي العديد من الأزمات، مستشهدا بالحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وكذلك الحرب التعيسة في فلسطين المحتلة، وما خلفته من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية على المحيط الإقليمي.

ورأى محيي الدين، أن الأوضاع الحالية «تظهر نهايات للنظام الاقتصادي العالمي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية»، مشيرا إلى أن الدول النامية تتطلع إلى نظام جديد أكثر عدلا وسلاما من ذي قبل، مشددا في الوقت ذاته أن النظام الاقتصادي العالمي بمؤسساته مثل البنك الدولي وصندوق النقد يظل مرهونا ومرتبطا بالترتيبات السياسية .

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي الحالي لم يعد ملبيا لطموحات «العالم الجديد»، فهو نظام قائم على إرث تاريخي كانت فيه أغلب البلدان النامية ودول عالم الجنوبية إما محتلة أو مغيبة التصويت أو تحت الانتداب، متجاهلا التغيرات الكبيرة التي طرأت على خارطة الاقتصاد العالمي، وصعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين والهند وفيتنام وكوريا.

وأضاف أن العالم الجديد لا يستجيب إلى واقع الأوزان الاقتصادية النسبية لهذه الدول التي ليست ممثلة بشكل كاف في المؤسسات الدولية، مؤكد أن أوزانها في التصويت لا تعبر عن أوزانها الاقتصادية.