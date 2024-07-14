وول ستريت جورنال: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ متفجرات بسيارته

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأحد، بأنّ السلطات الأمريكية عثرت على عبوات ناسفة في سيارة الرجل الذي قيل إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأضافت الصحيفة أن البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال فعالية انتخابية، حيث من المرتقب أن ينافس الرئيس الحالي جو بايدن في اقتراع رئاسي ساخن.

وتعرض ترامب، لإصابة في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، ونُقل للمستشفى وتلقى العلاج قبل أن يغادره لاحقا.

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال الرئيس السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.