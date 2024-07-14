حماس: لا يمكن الاستمرار في المفاوضات خدمة لأجندة نتنياهو

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إنَّ الحركة لم تعلن وقف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحركة أعلنت أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن وقف أو تعليق المفاوضات يمكن أن يمثل أحد الخيارات.

وأشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار في التفاوض خدمة لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستمرار المجازر والتفاوض تحت النار وصولًا إلى تحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تعطيل أي جهود سواء مصرية أو قطرية للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أنّ المطروح حاليا على الطاولة هي الورقة التي تم اعتمادها للمشروع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك قرار مجلس الأمن في هذا الخصوص.

وشدد نعيم، على أن ما وافقت عليه الحركة هو ما توافق عليه المجتمع الدولي، موضحا أن استراتيجية الاستمرار في هذه الآليات من التفاوض مُدرجة جميعها على الطاولة.