الهيئة العامة لتجميل وإنارة القاهرة توجه برفع مستوى النظافة بمحيط استاد شرق العاصمة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الأحد، منطقة ستاد القاهرة بشرق القاهرة وتفرعاته.

وتفقد "الشرشابي"، أعمال رفع مستوي النظافة والتجميل والإنارة بمداخل ومخارج منطقة الاستاد؛ وذلك لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي مواكبة لما يتم من تطوير شامل بأرجاء القاهرة كافة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي والتدخل السريع بكامل تجهيزاتها؛ لغسيل أعلى وأسفل الكباري والبلدورات والأرصفة، ومحطات النقل الجماعي بأرجاء المنطقة كافة.

كما تم دهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة الهاي ماست الموجودة بمداخل ومخارج منطقة الاستاد، مع دهان أعمدة الإنارة والولاعات بطول الطريق.

فيما يتم رفع كفاءة دهان الأسوار الحديدية والبوابات بالمداخل والمخارج الرئيسية بكل أنواعها بمعرفة الإدارة العامة للورش الإنتاجية.

كما تم تقليم وتنسيق الأحواض التجميلية مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والزراعات، واستبدال التالف منها بالأحواض التجميلية بطول الطريق بكل المداخل المؤدية إلى الاستاد.

ووجه "الشرشابي"، باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع المركزيات والإدارات العمومية المشاركة في المهمة المكلف بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بكل أرجاء القاهرة.

ورافق الشرباشي، خلال الجولة، كلا من العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندسة ريحاب أباظة، رئيس المركزية للشئون الفنية، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل، والمهندس طارق مهدي رئيس المركزية للإنارة، والمهندس خالد سلامة مدير عام الورش الإنتاجية، والمهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ المركزي ومديري المنطقة الشرقية بإحدى الشركات المتخصصة في أعمال النظافة.