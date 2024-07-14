منافسة قوية بين نيوم والخلود لضم حجازي

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود منافسة قوية بين ناديي الخلود ونيوم للظفر بخدمات أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد حجازي مع ناديه اتحاد جدة في صيف 2026، ولكن إدارة الفريق فتحت الباب أمام رحيل المدافع المصري هذا الصيف لعدم الحاجة الفنية له.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية فإن، نادي الخلود - الصاعد حديثًا لدوري السعودي - لا يزال يعمل على إقناع حجازي بالانتقال إليه.

وأضافت الصحيفة السعودية أن حجازي يرغب في الانضمام لصفوف فريق نيوم - الذي يتواجد في دوري القسم الثاني -، لأن قدم عرضًا ماليًا أكبر من الخلود.