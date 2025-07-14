 وزير الخارجية السوري يبحث مع مسئولة أوروبية سبل تعزيز العلاقات - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 10:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السوري يبحث مع مسئولة أوروبية سبل تعزيز العلاقات

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:45 م

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كايا كالاس، سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والاتحاد وتوسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشيباني التقى كالاس على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي بمنطقة البحر المتوسط، المنعقدة حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وفق (سانا).

وتأتي اجتماعات بروكسل في إطار التشاور حول "ميثاق المتوسط" الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

ويشارك في الاجتماع عدد من وزراء خارجية الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، منها سوريا، إلى جانب دول الاتحاد من أعضاء "الاتحاد من أجل المتوسط".

و"ميثاق المتوسط" هو إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تجديد وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.


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