وزير الصحة يبحث مع وفد شركة جونسون آند جونسون سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة جونسون آند جونسون في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسيد أحمد الحوفي المدير الإداري للشركة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقوية العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم القطاع الصحي، وتطوير الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها دعم برامج التعليم المستمر للكوادر الطبية على مختلف المستويات، والاستثمار في بناء قدرات القوى البشرية، بما يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة العلاجية، بجانب مناقشة فرص التعاون القائمة والمستقبلية في مجال الدواء، بما في ذلك حصر نواقص الأدوية التي يمكن للشركة الإسهام في توفيرها، إلى جانب التأكيد على استعداد الشركة الكامل للتعاون من أجل دعم جهود الوزارة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بمصر، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى استعراض بروتوكول التعاون الموقّع بين شركة جونسون آند جونسون والهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي يركّز على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن التعليم المستمر بالتعاون مع مؤسسات دولية، وتعزيز خدمات المرضى، ودعم البحث العلمي، كما تناولت المناقشات بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الشركة وقطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، مما يسهم في تطوير القدرات البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإطلاع الشركة على الاستراتيجية الوطنية للصحة، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة وبحث الخطط الأولية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والمقرر عقده نوفمبر المقبل.

ومن جهته، أكد أحمد الحوفي المدير الإداري الجديد لشركة جونسون آند جونسون في مصر، أهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان صحة أفضل للمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» مشيدًا بتجربة مصر الصحية الرائدة، وفخره بتمثيل الشركة في السوق المصري الذي وصفه بمصدر إلهام للعالم، خاصة في مجالات مثل علاج سرطان الثدي، معتبرًا مصر نموذجًا يحتذى به، كما أكد حرص الشركة على دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشئون الصيدلة، والسيد حاتم داود، مدير الوصول إلى السوق بالشركة، والدكتورة هبة حسين مدير الشئون الطبية بالشركة.