اليونيسف تؤكد مقتل 5 أطفال في قصف صاروخي جنوب غربي اليمن

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مقتل 5 أطفال في قصف صاروخي بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت منظمة اليونيسف، اليوم الاثنين، في حسابها على منصة إكس، "قتل 5 فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا بصاروخ أثناء لعبهم كرة القدم في مديرية التعزية شمال محافظة تعز".

وأشارت إلى أن هؤلاء يضافون إلى 15 أخرين قتلوا أو أصيبوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة القصف الصاروخي من كلا طرفي النزاع.

والجمعة الماضية، تبادلت الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي، الاتهامات بشأن زرع مقذوف في منطقة التعزية، ما تسبب بمقتل 5 أطفال.

سبق وأن تسببت الألغام والقذائف غير المنفجرة التي زرعتها أطراف الصراع في مختلف المناطق السكنية بتعز، بمقتل العديد من المدنيين خلال السنوات الماضية.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل واسع في مناطق سكنية عدة في تعز، جراء الصراع الذي شهدته خلال السنوات الماضية، وتفتقر تلك المناطق إلى عمليات التطهير من مخلفات الحرب.

يشار إلى أن السعودية تقوم من خلال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.