انكماش الطلب على الآلات في اليابان بنسبة 6ر0% خلال مايو

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مايو/أيارالماضي بنسبة 6ر0% شهريابعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 5ر913 مليار ين (2ر6 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4ر1% بعد تراجعها بنسبة 1ر9% خلال أبريل .

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4ر4% خلال مايو في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 4ر3% بعد نموه بنسبة 6ر6% خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 2ر25% شهريا وبنسبة 9ر36% سنويا إلى 499 مليار ين، في حين تراجعت قيمة الطلب من الخارج على الآلات اليابانية خلال مايو بنسبة 4ر6% شهريا وبنسبة 8ر11% سنويا.

ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل بنسبة 1ر2% مقارنة بالربع الأول من العام وبنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 8ر3% شهريا، في حين تراجع بنسبة 1ر3% سنويا خلال مايو.