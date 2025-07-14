إيقاف وزير الشرطة بجنوب أفريقيا عن مهام منصبه وسط تحقيق في الجريمة المنظمة

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قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الأحد إنه أوقف وزير الشرطة سينزو مكونو عن مهام منصبه وأعلن فتح تحقيق قضائي في مزاعم فساد وجريمة منظمة.

وتتعلق المزاعم بوجود عصابة إجرامية متهمة بالتسلل إلى مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات والمؤسسات المرتبطة بها داخل نظام العدالة الجنائية.

ويواجه مكونو اتهامات بالتدخل في تحقيقات حساسة والتعاون مع رجال أعمال، من بينهم رجل يواجه اتهامات بالقتل.

وقال رامافوسا في بيان: "بينما نكثف الحرب ضد الجريمة، من الأهمية بمكان أن نحافظ على نزاهة ومصداقية الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى. ولذلك فإن هذه المزاعم تتطلب تحقيقا عاجلا وشاملا".

وتابع رامافوسا أن مكونو سيمنح إجازة فورية وأعلن أن أستاذ القانون فيروز كاشاليا سيشغل منصب الوزير بالنيابة اعتبارا من أغسطس/آب. وقال إنه سيجري تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المزاعم.

وقال مكونو في بيان نشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه رحب بالقرار وتعهد بالتعاون.

وتعاني جنوب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 61 مليون نسمة، من اقتصاد متعثر، وبطالة جماعية، ومؤسسات حكومية متدهورة، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى مستويات عالية من الجريمة والفساد.