محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي ويوجه بسرعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مستشفى البداري المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام العمل بالأقسام المختلفة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمحاسبة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبدالسلام أحمد مدير مستشفى البداري المركزي، والدكتور هشام إسماعيل نائب مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف الملاحظة للرجال والسيدات، والصيدلية المركزية، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، موجهاً بالحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية، وضمان سرعة تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ مبنى وحدة الغسيل الكلوي الذي تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءته، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المستشفى القديم ومبنى العيادات، حيث استمع من المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان إلى شرح حول موقف التنفيذ، والذي أوضح أن إجمالي التكلفة التقديرية لأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى يبلغ نحو 134 مليون جنيه، فيما تتواصل أعمال تطوير المبنيين بنسبة تنفيذ بلغت نحو 50%، تمهيداً للانتهاء منهما ودخولهما الخدمة.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 48 ماكينة، حيث اطمأن المحافظ على انتظام جلسات الغسيل وتوافر المستلزمات الطبية وجودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 19 حضانة مجهزة، واطلع على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، موجهاً بتوفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لدعم هذا القسم الحيوي.

واستمع اللواء محمد علوان إلى شرح من مدير المستشفى حول منظومة العمل، والطاقة الاستيعابية، ومعدلات التردد اليومية، والإمكانات الطبية والبشرية المتاحة، والخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى على مدار الساعة، كما تفقد وحدة عناية القلب، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة بها، والتي تستقبل ما بين 4 و5 حالات يومياً، بما يعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة.

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية، ووجه بسرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى والعمل على تذليل أية معوقات، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تلبّي احتياجات المواطنين.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالقطاع الصحي، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات، بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.