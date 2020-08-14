مصدر عراقي: سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء الخميس، بسقوط اربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية دون حدوث خسائر.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة، إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم على قاعدة بلد الجوية /80 كيلومترا شمال بغداد/ دون أن تحدث أضرار تذكر".

وأوضح المصدر أن "ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مدرج القاعدة الرئيسية فيما سقط الرابع على قاعدة بلد الجوية (التي تضم) منشأت يعتمدها الخبراء الأجانب كسكن لهم وهم جميعا من غير الجنسية الامريكية".

كانت خلية الاعلام الأمني أعلنت اليوم عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر.

وتتعرض قاعدة بلد الجوية من حين لآخر لقصف بصواريخ كاتيوشا بهدف إيقاع الخسائر بالقوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة.