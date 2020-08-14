تايلاند تلقي القبض على ناشط مؤيد للديمقراطية شارك في مسيرة

ألقت الشرطة في تايلاند اليوم الجمعة القبض على عضو بارز في الحركة المؤيدة للديمقراطية بالبلاد، بسبب انتهاكه قوانين الطوارئ المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا، وحضوره مسيرة سياسية.



وألقي القبض على باريت تشيوراك (24 عاما) وزعيم مجموعة الشباب الأحرار المؤيدة للديمقراطية، في منطقة سكنية بالعاصمة بانكوك.



ونشر باريت لقطات للحظات القبض عليه، تظهر الضباط وهم يزجون به داخل سيارة بعد قراءة التهم المنسوبة إليه.



وأيد باريت الدعوات الرامية إلى إصلاح النظام الملكي في تايلاند، واتهمه رجل (59 عاما) في بلاغ للشرطة أمس الأول الأربعاء بانتهاك قانون صارم خاص بالعيب في الذات الملكية،وفقا لسجلات الشرطة التي نشرها باريت عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس.