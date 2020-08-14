كوريا الشمالية تنهي إغلاق مدينة كايسونج الحدودية

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، بأن كوريا الشمالية أنهت إغلاق بلدة كايسونج الحدودية، بعد أن تم فرض الإغلاق الوقائي بها بسبب حالة اشتباه بفيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، حذر زعيم الدولة المنعزلة كيم جونج أون أيضا خلال اجتماع مع المكتب السياسي من أن البلاد قد تخضع لإغلاق أطول يفصلها عن العالم الخارجي وسط الجائحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال الاجتماع إن "الوضع المتدهور لفيروس كورونا حول العالم يستدعي تشديد إغلاق الحدود وإجراءات أكثر صرامة للوقاية من الفيروس، وعدم السماح بأي مساعدة خارجية على الإطلاق فيما يتعلق بالأضرار المترتبة على الفيضانات".

وتم إبلاغ المشاركين في اجتماع المكتب السياسي كذلك بأن الرياح الموسمية والفيضانات في البلاد دمرت 16680 منزلا و630 مبنى عاما وغمرت حقول الأرز التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 39 ألف هكتار.

ونقل عن كيم قوله إن الوضع في كايسونج مستقر بفضل إجراءات الحماية من الفيروس التي لم يتم تحديدها.