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زعيم كوريا الشمالية يعين رئيس وزراء جديد للبلاد

زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
سول - د ب أ
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 1:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 1:39 م

ذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونج أون قام بتعيين كيم دوك-هون كرئيس الوزراء، ليخلف كيم جيه-ريونج، الذي شغل هذا المنصب لمدة عام واحد فقط.

وأشارت التقارير إلى أنه تم اختيار كيم دوك هون، وهو خبير اقتصادي في أواخر الخمسينيات من عمره، كعضو في اللجنة التوجيهية للمكتب السياسي خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

ولم يتضح بعد السبب وراء استبدال كيم جيه-ريونج، الذي تم انتخابه رئيسا للوزراء في أبريل 2019.

كما تطرق اجتماع المكتب السياسي للحزب إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تجتاح البلاد وجهود التنظيف فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للسكان.


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