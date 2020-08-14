إنهاء خدمة مفتش دعوة بسوهاج لنشره أفكارا متطرفة عبر «السوشيال ميديا»



تحت عنوان «أعمدة بناء الدولة»، تنقل وزارة الأوقاف، اليوم، شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، من مسجد عمرو بن العاص، بحضور عدد محدود من العاملين فى الوزارة، فيما تلتزم باقى المساجد برفع آذان النوازل فقط والغلق.



وأكدت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد العودة التدريجية لصلاة الجمعة بالمساجد، فضلا عن عدم صحة تحديد وقت الخطبة بعشر دقائق، منوهة بأن ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة لن يعلن عنها قبل مناقشتها فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عنها إلا ما ينشر على موقعها الرسمى.



وفى سياق متصل، أنهت الوزارة أمس الخميس، خدمة ناصر بخيت أحمد عامر، مفتش دعوة بمديرية أوقاف سوهاج، نظرًا لاستغلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى نشر أفكار متطرفة عبر صفحته، مؤكدة أن صفحة الإمام كمنبره ولا يمكن له أبدا أن يساهم من خلال أفكاره فى هدم المجتمع.



وقالت الوزارة إنه بناء على المذكرة المشتركة للقطاع الدينى وقطاع المديريات وتوصيتها بإنهاء خدمة المذكور لخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 11/8/2020م، وصار من تاريخه لا علاقة له بالأوقاف، مع التأكيد على منعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.



كما أهابت الوزارة بجميع العاملين بها تحرى الدقة فى كل ما ينشر على صفحاتهم.