إصابة 17 شخصا بينهم 9 أطفال وسيدات في حوادث انقلاب بالضبعة والساحل الشمالي

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم استقبال 17 شخصاً بينهم 4 أطفال و5 سيدات مصابين بإصابات مختلفة؛ جراء وقوع 4 حوادث إنقلاب متفرقة على الساحل الشمالي ومحو الضبعة.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح،أن مستشفى مرسى مطروح العام استقبل 8 مصابين بينهم طفلة و4 سيدات مقيمن بمحافظة القاهرة، ومن أسرة واحدة ،فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سيدي حنيش، كذلك استقبل مستشفى العلمين التخصصي مصابين بعد انقلاب تروسيكل كانا يستقلونه.

واستقبل 5 مصابين بينهم طفل، ومقمين بمحافظات القاهرة والفيوم والغربية،بعد انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، واستقبل مستشفى رأس الحكمة سيدة وطفلين مصابين في حادث انقلاب سيارة أمام قرية الزيتون.

وأوضح أنه تم تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً، ونقلهم إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات؛ لتلقي باقي علاجهم، وتم تحرير محاضر بالحوادث؛ تمهيداً للعرض على النيابة العامة.