مشاركون في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني يدعمون مبادرة نداء أهل السودان

أشاد رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، بمبادرة "نداء أهل السودان".. مثمنا دور الخليفة الطيب الجد، حيث أن المبادرة جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني، مؤكداً أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار الفاضل - في كلمته اليوم أمام مؤتمر "المائدة المستديرة للوفاق الوطني" التي يرعاها الخليفة الطيب الجد ودبدر - إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، منتقداً عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات، مبيناً أن الذين حضروا اليوم إلى قاعة الصداقة هم أصحاب القضية، لأنه ليس لديهم وقت للخروج إلى الشارع لأنهم يبحثون عن معايشهم، مؤكداً دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان.



ومن جانبه، قال موسى محمد أحمد الممثل عن "مؤتمر البجا"، إنه لابد من وجود رؤية وطنية لحفظ أمن واستقرار البلاد.. مطالبا بأهمية تنسيق الجهود من أجل مستقبل أفضل حتى يستقر السودان.



ومن جهته، ثمن الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، جهود الخليفة الطيب الجد ورعايته مبادرة أهل السودان، مؤكدا أن المواقف التاريخية التي يقوم بها الجد عظيمة ولن ينساها.

وقال أسقف الخرطوم وجنوب السودان "نحن رجال الدين ليس لنا إلا أن ندعو لهذا البلد بأن يوفقه الله للوئام وأن يخرجه مما هو فيه وأن يرفعه فوق الدول وأن يجعله في أحسن حال".



بدوره، أوضح مصطفى إبراهيم عبد الله "حزب الوعد"، أنه لابد من نصرة المظلوم، وأن التنازل من أجل رفعة البلد هو أمر دين.. مؤكداً على دعم مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني وقال "إننا أتينا إليها طائعين من أجل الوطن".



فيما قال محمود عبد الجبار رئيس كتلة المشروع القومي الجامع، إن السودان لا يمكن أن يستأثر بحكمه أحد دون تفويض عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنه بانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة قد تم تفويت الفرصة لتقسيم البلاد على نحو جهوي وقبلي، مشددا على أن مبادرة أهل السودان للوفاق الوطني ليست جسرا ليعبر أحد عبره للسلطة بل هو جسرا ليعبر خلاله كل أهل السودان نحو الوفاق الوطني.



ومن جانبها، قالت سارة أبو عبيدة ممثلة شباب الثورة "إننا من الشارع وإلى الشارع ولا يهمنا إلا مصلحة السودان وأهله".. مضيفة "نحن على قناعة تامة بالانضمام لمبادرة أهل السودان، لإننا لمسنا من رئيس المبادرة حرصه الحقيقي على مصلحة السودان".